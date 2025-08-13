Политолог раскрыл планы Европы по срыву переговоров на Аляске

Эксперт считает, что украинские власти и их кураторы из европейских стран не знают, чего ожидать от переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Они предполагают, что достигнутые договоренности между главами США и России могут идти вразрез с их позицией, пишет «Лента.ру».
Александр Камкин обращает внимание, что уже сейчас представители ЕС и Великобритании заявляют о намерениях поддерживать Украину. «Будут обещать Зеленскому больше снарядов и большего финансирования, чтобы он торпедировал даже какие-то возможные договоренности России и США», — объяснил политолог.
По его словам, Киев и его европейские партнеры могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа с помощью провокации. Камкин не исключает, что местом для «срежиссированных» военных акций может стать Балтийское море. Политолог также считает, что «вражеские диверсионно-разведывательные группы» могут пытаться проникнуть за границы Брянской и Курской областей. «За этим уже будут торчать уши англичан. И в политическом контексте нагнетать истерию будут продолжать», — объяснил он.
Эксперт считает, что о предложениях со стороны США на переговорах в Анкоридже пока говорить со 100% уверенностью сложно. Высказывания Трампа могут быть слишком противоречивыми и не совпадать с заявлениями других представителей Белого дома и Пентагона, чтобы строить прогнозы на счет американских инициатив.
Ранее германское издание Der Spiegel писало о том, что европейцы предполагают, что США после переговоров Трампа и Путина остановят военную поддержку Киева, поэтому намерены попытаться изменить позицию американского лидера.
Провокации накануне саммита глав двух держав европейцы и украинцы действительно готовят. Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом атаки по густонаселенному микрорайону в городе Чугуев Харьковской области. Вину за удар БПЛА и ракетами планируется возложить на ВС РФ. В город уже приехала группа иностранных журналистов, которые после осуществления плана ВСУ «зафиксируют» происходящее.