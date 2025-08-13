Политолог раскрыл планы Европы по срыву переговоров на Аляске

По его словам, Киев и его европейские партнеры могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа с помощью провокации. Камкин не исключает, что местом для «срежиссированных» военных акций может стать Балтийское море. Политолог также считает, что «вражеские диверсионно-разведывательные группы» могут пытаться проникнуть за границы Брянской и Курской областей. «За этим уже будут торчать уши англичан. И в политическом контексте нагнетать истерию будут продолжать», — объяснил он.