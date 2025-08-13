Молдавская полиция во вторник обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста, 16 августа организованной блоком «Победа» под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и не может считаться мирной демонстрацией, а скорее «инструментом преступного воздействия».
«Меня не удивляет, что молдавская полиция пришла к мэру Кишинева с требованием прекратить совершенно законный митинг. Печально, что цепные полицейские Санду не дружит с логикой. Я обращаюсь и к мэрии, и к правоохранительным органам. Страну дестабилизируют не наши протесты. Ее дестабилизируют Санду и партия “Действие и солидарность”, эти наемные менеджеры Запада», — заявил Шор.
По его словам, мирная демонстрация — это та, где люди не нарушают общественный порядок и протестуют против произвола властей, не используя оружие или пиротехнику.
«У нас именно такой митинг. А то, что Санду так сильно “дестабилизирует” проявление народного гнева — так это лишь подчеркивает, что совесть у нелегитимной президентки нечиста. Люди будут рады напоминать ей о ее грехах 24 часа 7 дней в неделю», — подчеркнул Шор.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.