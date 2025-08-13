«Ваши победы вдохновляют»: Рустам Минниханов принял спортсменов РТ в Казанском Кремле

Также он отметил, что с каждым годом в Татарстане растет количество членов сборных команд России от республики. На сегодня их 1005 человек. У победителей и призеров крупных соревнований — 1013 медалей. А также повысилось число татарстанцев, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. На сегодняшний день этот показатель достиг 65%. Татарстан и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, тренерам и всем работникам спортивных учреждений. А также продолжит работу по развитию инфраструктуры в республике, отметил Раис Татарстана.