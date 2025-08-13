Ричмонд
Начальник Генштаба армии Израиля утвердил в общих чертах планы наступления в Газе

Эяль Замир «подчеркнул важность повышения готовности войск и подготовки к призыву резервистов».

Источник: AP 2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил в общих чертах планы предстоящих наступательных действий в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, Замир провел оперативное совещание с участием целого ряда военачальников и представителей спецслужб, в ходе которого «утвердил общие рамки плана действий Армии обороны Израиля в секторе Газа».

В ходе совещания обсуждались текущие действия израильских войск, в том числе начавшиеся днем ранее наступательные действия в районе Аз-Зейтун в городе Газа, отметили военные. «Кроме того, была представлена и утверждена центральная концепция плана последующих этапов [операции] в секторе Газа в соответствии с указанием [израильского] политического руководства. Начальник Генштаба подчеркнул важность повышения готовности войск и подготовки к призыву резервистов», — говорится в заявлении.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. По версии Нетаньяху, цель этих действий — «не оккупация Газы», а «освобождение» анклава от военного присутствия радикалов из палестинского движения ХАМАС.

