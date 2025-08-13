Начальник Генштаба армии Израиля утвердил в общих чертах планы наступления в Газе

В ходе совещания обсуждались текущие действия израильских войск, в том числе начавшиеся днем ранее наступательные действия в районе Аз-Зейтун в городе Газа, отметили военные. «Кроме того, была представлена и утверждена центральная концепция плана последующих этапов [операции] в секторе Газа в соответствии с указанием [израильского] политического руководства. Начальник Генштаба подчеркнул важность повышения готовности войск и подготовки к призыву резервистов», — говорится в заявлении.