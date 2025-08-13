Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД назвал милитаризацию Шпицбергена Норвегией неприемлемой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Линия Осло на милитаризацию Шпицбергена неприемлема, ряд объектов используется НАТО в военных целях, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Источник: © РИА Новости

«Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности», — сказал он в ходе брифинга.

Как отмечает Фадеев, на Шпицбергене увеличилось число визитов норвежских военных самолетов, а ряд объектов, включая гражданский аэропорт и спутниковую станцию, используются в двойном назначении.

«Российская сторона ожидает, что норвежцы пересмотрят свое политизированное неконструктивное отношение и подходы и вернутся к добросовестному выполнению взятых на себя сто лет назад обязательств», — отметил он.

По словам Фадеева, российское присутствие на Шпицбергене будет и далее развиваться в туристической, транспортной областях, будет расширяться научно-исследовательская деятельность.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничей, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше