МИД назвал милитаризацию Шпицбергена Норвегией неприемлемой

«Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности», — сказал он в ходе брифинга.
Как отмечает Фадеев, на Шпицбергене увеличилось число визитов норвежских военных самолетов, а ряд объектов, включая гражданский аэропорт и спутниковую станцию, используются в двойном назначении.
«Российская сторона ожидает, что норвежцы пересмотрят свое политизированное неконструктивное отношение и подходы и вернутся к добросовестному выполнению взятых на себя сто лет назад обязательств», — отметил он.
По словам Фадеева, российское присутствие на Шпицбергене будет и далее развиваться в туристической, транспортной областях, будет расширяться научно-исследовательская деятельность.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничей, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.