Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров рассказал о строительстве подъездных дорог к СНТ

Глава Башкортостана сообщил в соцсетях, что в этом году к СНТ построят 24 подъездные дороги. При этом восемь уже готовы — на территории Кармаскалиснкого, Иглинского, Белебеевского, Кушнаренковского районах, Уфе и Сибае.

Источник: t.me/radiyhabirov

Общая протяженность продолженных дорог составляет 8,5 км, они ведут к 23 садовым товариществам и 5,1 тыс. участков. В этих садах постоянно живут почти 400 человек, и дороги им нужны круглый год.

Всего в этом году на ремонт подъездных путей к садам выделят 150 млн рублей. Ни эти средства работы проведут на 25 дорогах в девяти районах и четырех городах.

— Напомню, что эту работу мы ведем с 2022 года — наряду с другими мерами поддержки садоводов, — написал Радий Хабиров. — За это время привели в порядок 38 дорог к 212 СНТ, их протяженность — почти 84 км.