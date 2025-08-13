Радий Хабиров рассказал о строительстве подъездных дорог к СНТ

Общая протяженность продолженных дорог составляет 8,5 км, они ведут к 23 садовым товариществам и 5,1 тыс. участков. В этих садах постоянно живут почти 400 человек, и дороги им нужны круглый год.
Всего в этом году на ремонт подъездных путей к садам выделят 150 млн рублей. Ни эти средства работы проведут на 25 дорогах в девяти районах и четырех городах.
— Напомню, что эту работу мы ведем с 2022 года — наряду с другими мерами поддержки садоводов, — написал Радий Хабиров. — За это время привели в порядок 38 дорог к 212 СНТ, их протяженность — почти 84 км.