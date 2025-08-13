РИА Новости: экс-замглавы Химок Минаев уехал из РФ за день до возбуждения дела

Причиной побега из России экс-замглавы администрации Химок Николая Минаева, обвиняемого в крупной взятке, стал отпуск, а не желание скрыться от следствия. Такое объяснение дал его адвокат. Суд выяснил, что экс-чиновник покинул страну за день до возбуждения уголовного дела. В чем обвиняют Минаева и что известно о его прошлом — в материале «Газеты.Ru».