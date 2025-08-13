Bloomberg рассказал о «сильных козырях» Путина

15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщалось, что одной из возможных тем станет прекращение огня на Украине. Ранее политологи оценили вероятность того, что этот вопрос будет решен на саммите в Анкоридже.