Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg рассказал о «сильных козырях» Путина

Наступление России на фронте дает ей возможность диктовать свои правила урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказала военный исследователь кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон в комментарии для Bloomberg.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«У Путина гораздо более сильные козыри, чем у его оппонентов», — цитирует слова эксперта «Лента.ру».

Мирон также отметила, что Москва может «диктовать правила», так как российские войска перешли в наступление.

15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщалось, что одной из возможных тем станет прекращение огня на Украине. Ранее политологи оценили вероятность того, что этот вопрос будет решен на саммите в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше