Bloomberg рассказал о «сильных козырях» Путина

«У Путина гораздо более сильные козыри, чем у его оппонентов», — цитирует слова эксперта «Лента.ру».
Мирон также отметила, что Москва может «диктовать правила», так как российские войска перешли в наступление.
15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщалось, что одной из возможных тем станет прекращение огня на Украине. Ранее политологи оценили вероятность того, что этот вопрос будет решен на саммите в Анкоридже.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше