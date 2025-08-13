Семь стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Публикация об этом размещена на официальной странице Белого дома в социальной сети X.
Кандидатуру Трампа поддержали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.
В июне кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира предложил выдвинуть конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В письме, которое он направил в Нобелевский комитет, говорится, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном». Незадолго до этого его кандидатуру на соискание премии также рекомендовало правительство Пакистана за посредничество в решении конфликта с Индией.