Семь стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

В июне кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира предложил выдвинуть конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В письме, которое он направил в Нобелевский комитет, говорится, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном». Незадолго до этого его кандидатуру на соискание премии также рекомендовало правительство Пакистана за посредничество в решении конфликта с Индией.