Семь стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

В Белом доме официально выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.

Источник: Reuters

Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Публикация об этом размещена на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

Кандидатуру Трампа поддержали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

В июне кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира предложил выдвинуть конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В письме, которое он направил в Нобелевский комитет, говорится, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном». Незадолго до этого его кандидатуру на соискание премии также рекомендовало правительство Пакистана за посредничество в решении конфликта с Индией.

