Россия проинформирует об ответных мерах на высылку дипломата из Эстонии

МИД: РФ своевременно проинформирует об ответе на высылку российского из Эстонии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия своевременно проинформирует об ответных мерах на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Ранее в среду МИД Эстонии заявил, что объявляет персоной нон грата первого секретаря аппарата посольства России в стране.

«Это не первое враждебное действие со стороны Эстонии, мы к этому уже привыкли. … Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время, и потом обнародуются. Мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов», — сказал Фадеев на брифинге в среду.