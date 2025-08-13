Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Новороссийске.

Он посетил один из крупнейших зерновых терминалов России — Новороссийский. Это была первая точка его визита. Компания ежегодно увеличивает отгрузку экспортного зерна и для этого расширяет перевалочные комплексы.
— На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о строительстве новой очереди терминального комплекса в Новороссийске. На сегодняшний день вы уже начали эту работу и идете с опережением графика. Благодарен за реализацию такого масштабного проекта. Современные портовые сооружения помогут увеличить объемы перевалки зерна и сельскохозяйственных грузов, что внесет серьезный вклад в экономику всего Краснодарского края и России, а это в свою очередь позволит нам продолжать работу по улучшению качества жизни в регионе, — сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к руководству зернового терминала.
Было озвучено, что данный проект включает два самостоятельных участка по перевалке наливных и зерновых грузов. Первый участок предполагает создание дополнительной мощности для приемки зерна с железнодорожного транспорта и формирования партий для погрузки на суда. Второй — перевалку наливных грузов.
В данный момент завершают проект первой очереди: созданы мощности по накоплению зерна объемом семьдесят тысяч тонн и транспортировке на причалы, завершен монтаж судопогрузочной машины. На береговой линии создаются мощности по приемке и накоплению зерна. На пристани увеличивают причальную стенку и возводят два причала. По плану завершение строительства намечено на 2029 год, но есть возможность завершить работы раньше. Совокупный объем инвестиций комплексной программы развития составляет 17,8 миллиарда рублей.
Срок определен.
После посещения зернового терминала Вениамин Кондратьев проинспектировал спортивные объекты муниципалитета.
Он посетил строительную площадку Дворца олимпийских видов спорта, который начали возводить еще в 2009 году. Как сообщил заместитель Губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, в начальном проекте были допущены серьезные недочеты по нагрузке на строительные конструкции.
— Жители ждут этот Дворец олимпийских видов спорта с 2009 года. За это время уже давно выросла молодежь, которая собиралась в нем заниматься. Несколько лет назад на этом же месте мне обещали завершить все работы, но сегодня мы видим, что ничего не происходит. Меняются только подрядчики, которые так и не могут возвести объект. Всё это вызывает недоумение жителей, и их позицию я полностью разделяю. Почему местная власть молчит столько лет? Сейчас вы говорите про нарушения в проекте, недочеты по нагрузке. Хватит жить в последствиях этих ошибок. Нужны конкретные предложения, как решить эту проблему, — потребовал Вениамин Кондратьев.
Для завершения строительства Дворца олимпийских видов спорта планируют демонтировать часть уже возведенных конструкций и возвести их заново. Евгений Пергун отметил, что на работы необходимо три года. Вениамин Кондратьев поручил достроить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в эти сроки.
В настоящее время общая строительная готовность Дворца олимпийских видов спорта составляет 56 процентов с учетом ранее выполненных работ. В нем планировали разместить пять функциональных блоков с ледовой ареной, плавательным бассейном, техническими и административными помещениями.
Вениамин Кондратьев также осмотрел двухэтажный Центр единоборств в центре Новороссийска. Он посетил тренировку самбистов и пообщался с молодыми спортсменами.
Центр единоборств построили в 2024 году по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». Учреждение объединяет шесть тренировочных зон, административный и хозяйственный блоки. Здесь занимается более пятисот воспитанников от трех до восемнадцати лет.
Сохранить уникальное место.
— Новороссийск — это не только портовый, но и курортный город. Особым местом притяжения для жителей и отдыхающих здесь является набережная. Она формировалась многие годы, у нее есть свой узнаваемый облик и сложившаяся высота. Необходимо сохранить это комфортное общественное пространство. Нельзя строить новые объекты здесь, иначе город просто потеряет это уникальное место, — сказал Вениамин Кондратьев.
В прошлом году город-герой принял полтора миллиона туристов. Для них и жителей доступно двадцать восемь пляжных территорий. Он также отметил, что развивать курортный потенциал позволяют своевременно принятые меры о запрете жилого строительства в пятисотметровой прибрежной зоне, переход на комплексное освоение территорий.
Достойные показатели.
В ходе рабочего визита Вениамин Кондратьев провел встречу с жителями Новороссийска. В ней также приняли участие заместители Губернатора Краснодарского края, руководители профильных ведомств и представители администрации города-героя.
— Такие встречи — возможность узнать напрямую, что беспокоит людей, где нам необходимо усилить работу, чтобы сделать город-герой красивым и процветающим. Качество жизни напрямую зависит от экономики, и Новороссийск остается лидером в этом направлении. Здесь реализуют крупные инвестиционные проекты, город ежегодно привлекает значительные средства из краевого и федерального бюджетов. На 2025 год предусмотрено в виде субвенций, субсидий и дотаций почти пятнадцать миллиардов рублей, — отметил Вениамин Кондратьев.
Его первый заместитель Игорь Галась рассказал об экономических показателях города-героя.
— Экономика Новороссийска формирует почти двенадцать процентов от краевого объема базовых отраслей. По оценке 2024 года, он составил 824,5 миллиарда рублей. Темпы роста базовых отраслей в 2020—2024 годах — 177,9 процента, — отметил Игорь Галась.
По его словам, показатели выше среднекраевых демонстрируют предприятия в таких сферах, как промышленное производство, транспортировка и хранение. В Новороссийске работают крупные заводы по производству цемента, тротуарных плит, сидений для пассажирского транспорта, изделий из полиэтилена. Через терминалы новороссийского порта, крупнейшего в стране, только за минувший год прошло 164,8 миллиона тонн сухих и наливных грузов. Транспортный комплекс обеспечивает работой более двадцати процентов трудоспособного населения. Положительная динамика наблюдается также в розничной торговле и сельском хозяйстве.
— Последние два года Новороссийск ставит исторические рекорды по объемам инвестиций: 61,4 миллиарда рублей в 2023 году, 67,5 миллиарда — в 2024-м. Большую роль в этом сыграла специализация экономики города: на активной стадии многочисленные проекты. По итогам первого квартала этого года в экономику привлечено почти тринадцать миллиардов рублей — это третье место в крае после Краснодара и Северского района, — сказал заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Руппель.
Он отметил большие перспективы для развития санаторно-туристического комплекса в Новороссийске. Также в городе отмечают рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы: на начало 2025 года он составил 0,1 процента.
Активное общение.
Во время встречи к Вениамину Кондратьеву обратился сотрудник муниципальной службы спасения с предложением развернуть в городе-герое отряд «Кубань-СПАС». В Краснодарском крае создана современная аварийно-спасательная служба. Ее подразделения есть в Анапе и Геленджике, а в Новороссийске действует только муниципальное аварийное формирование. В последние годы город пережил атаки беспилотников, случалось, что обломки повреждали жилые дома и провоцировали пожары. В таких ситуациях помощь гражданам оказывают спасатели.
Губернатор Краснодарского края отметил, что инициатива своевременная, и поддержал ее:
— Новороссийск имеет стратегическое значение. Все объекты и жилые районы города-героя должны быть под защитой. Когда возникает необходимость, важно оперативно оказывать помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В следующем году начнем строительство Новороссийского филиала аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».
В Министерстве ГО и ЧС уже прорабатывали такую возможность. На возведение модульного здания потребуется 45 миллионов рублей. Муниципалитет в свою очередь определил подходящий участок в Южном районе площадью четыре тысячи квадратных метров. После подготовки площадки на монтаж здания с подведением инженерных коммуникаций потребуется около семи месяцев.
Вопросы социального развития, благоустройства и обновления общественного транспорта также обсудили на встрече с активом города-героя.
Вениамина Кондратьева поблагодарили за помощь в приобретении троллейбусов в 2024 году, однако старых, которым уже более пятнадцати лет, в городе еще немало.
— Понимаю, вы хотите, чтобы на линии выходили современные машины. Это правильно. Нужно продолжать обновлять общественный транспорт, ведь это напрямую влияет на качество жизни людей, которые создают экономику региона. Мы уже начали этот процесс — теперь важно довести его до конца. В ближайшие три года необходимо закупить еще двадцать комфортабельных троллейбусов, — сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к горожанам.
Одна из жительниц города поинтересовалась, когда закончится реконструкция детсада № 15. Специалисты завершают капитальный ремонт учреждения. Его открытие планируется в октябре 2025 года. По поручению Вениамина Кондратьева во всех детских садах региона при строительстве и реконструкции обязательно предусматривают ясельные группы. По окончании работ в обновленном дошкольном учреждении откроют три подобные группы на шестьдесят мест.
Также на встрече обсудили процесс реконструкции мемориала «Малая Земля». Работы идут поэтапно, уже провели облицовку стелы. Сейчас благоустраивают территорию и музей под открытым небом. Завершить работы планируют к концу 2026 года.
Местная жительница поинтересовалась ситуацией на полигоне ТКО на горе Щелбе.
— В Краснодарском крае проживает более 6,5 миллиона человек, еще двадцать миллионов приезжают к нам на отдых. Всё это серьезно влияет на увеличение объемов мусора, и существующие в регионе полигоны не могут с ним справиться. Благодарен правительству России за поддержку в решении этого вопроса. Реконструкция существующего новороссийского комплекса позволит увеличить его мощности и сделать более качественной работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, — сказал Вениамин Кондратьев.
С мая 2025 года идут работы в рамках инвестпрограммы реконструкции полигона.
— Вместимость полигона исчерпана. Изменился учредитель — теперь им является госкомпания. Планируется создание современного комплекса компостирования и модернизация сортировочных мощностей. Все работы завершим до конца года. Кроме того, территорию полигона расширяют. Это необходимо для рекультивации основного участка. В начале лета на полигоне возник пожар, поэтому сейчас уделяем особое внимание системе ограждения и газоотводам, чтобы ситуация не повторилась, — сказал Евгений Пергун.
По его словам, планируется построить две новые карты для размещения отходов общей мощностью 225 тысяч тонн, участок компостирования мощностью 70 тысяч тонн в год и модернизировать сортировочный комплекс. Стоимость проекта — 1,2 миллиарда рублей. На встрече с горожанами Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это принципиальная позиция краевых властей.
Больше всего вопросов касалось именно водоснабжения. Житель улицы Привольной пожаловался Губернатору Краснодарского края на проблемы с водой и выразил опасение по поводу планов в трехстах метрах от его дома построить жилой комплекс, который в перспективе увеличит число потребителей. О такой же проблеме рассказала и жительница села Мысхако.
— Пока у жителей Новороссийска не будет воды, ничего нового строить не дадим. Это наша принципиальная позиция. Корень проблемы — непродуманная выдача разрешений на строительство новых микрорайонов без учета лимитов на воду, а также незаконные врезки. Стабильное водоснабжение — одна из первоочередных задач, и мы ее уже решаем. Проводим инвентаризацию всего комплекса, снижаем потери и параллельно приступим к прокладке дополнительной нитки Троицкого водовода.
Заместитель Губернатора Краснодарского края Евгений Пергун сообщил о том, что с крупными застройщиками проработан вопрос о капитальных вложениях в развитие систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, скорректирована сама схема водоснабжения. По поручению Вениамина Кондратьева ограничена выдача технических условий присоединения для крупных объектов строительства, таких как многоквартирные жилые дома.
Потери в сетях — это еще одна причина нехватки воды в городе. Износ водопроводных коммуникаций превышает семьдесят процентов. На решение этой проблемы на 2025—2027 годы выделено 1,8 миллиарда рублей по муниципальной, региональной, производственной и инвестиционной программам.
— Завершено проектирование второй нитки Троицкого водовода протяженностью тридцать километров — от Троицкого месторождения до Крымска. В ближайшее время приступим к работам. Срок завершения — 2027 год. Приступили к подготовке техзадания для проектирования участка водовода от Крымска до Новороссийска протяженностью тридцать километров, который планируем протянуть к 2028 году, — доложил Евгений Пергун.
Жители села Борисовка пожаловались на отключения электричества. Как сказал Евгений Пергун, чтобы решить вопрос, до конца 2025 года энергетическая компания обновит семь километров линий.
Сроками окончания прокладки газопровода интересовались жители села Южная Озереевка. Работы уже на завершающем этапе, готовность объекта — 95 процентов. Предстоящей осенью уже можно будет подавать заявления для подключений домовладений.
Рассказали новороссийцы и о грязных стоках, которые попадают в реку Озерейку из-за нештатной ситуации на очистных сооружениях. Оборудование, которое вышло из строя, уже ремонтируют. Полностью проблему устранят к пятнадцатому сентября.