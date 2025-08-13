Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Новороссийске.

— Жители ждут этот Дворец олимпийских видов спорта с 2009 года. За это время уже давно выросла молодежь, которая собиралась в нем заниматься. Несколько лет назад на этом же месте мне обещали завершить все работы, но сегодня мы видим, что ничего не происходит. Меняются только подрядчики, которые так и не могут возвести объект. Всё это вызывает недоумение жителей, и их позицию я полностью разделяю. Почему местная власть молчит столько лет? Сейчас вы говорите про нарушения в проекте, недочеты по нагрузке. Хватит жить в последствиях этих ошибок. Нужны конкретные предложения, как решить эту проблему, — потребовал Вениамин Кондратьев.