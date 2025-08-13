Ричмонд
Лавров будет участвовать в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИДа Алексей Фадеев на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

«Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии», — сказал он.

