The Telegraph: в Британии попросили лидеров ЕС не комментировать публично встречу Трампа и Путина

Британские официальные лица призвали европейских лидеров, включая Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Дональда Туска и Кайю Каллас, прекратить «бесполезные комментарии» о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как утверждают британские чиновники, такие комментарии могут «разозлить» Трампа и привести к тому, что он вообще исключит Европу из мирных переговоров по Украине, говорится в статье.

Судя по тому, как ведут себя европейцы, они будут только раздражать американцев, раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и проводить красные линии.

британский чиновник

Британские официальные лица призвали европейских политиков последовать примеру премьер-министра Кира Стармера, который, как они особо подчеркнули, с момента совместного заявления в субботу вечером не дал никаких публичных комментариев по поводу саммита на Аляске. Вместо этого, по их словам, он предпочел действовать и «оказывать влияние кулуарно», пишет издание.

На Даунинг-стрит уже давно в частных беседах утверждают, что лучший способ повлиять на Трампа — оказывать влияние на него за закрытыми дверями, а не публично призывать американского президента занять ту или иную позицию.

Разница в подходах Стармера и европейских лидеров к общению с Трампом стала очевидна в этом году. The Telegraph отмечает, что Стармер неоднократно успешно использовал «частные каналы», а не громкие публичные заявления, чтобы решить сложные политические вопросы и изменить взгляды Трампа. В частности, издание ставит в заслугу Стармеру «примирение» Трампа с Владимиром Зеленским после «взбучки», которую устроил последнему президент США в Белом доме в феврале этого года.

