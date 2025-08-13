The Telegraph: в Британии попросили лидеров ЕС не комментировать публично встречу Трампа и Путина

Разница в подходах Стармера и европейских лидеров к общению с Трампом стала очевидна в этом году. The Telegraph отмечает, что Стармер неоднократно успешно использовал «частные каналы», а не громкие публичные заявления, чтобы решить сложные политические вопросы и изменить взгляды Трампа. В частности, издание ставит в заслугу Стармеру «примирение» Трампа с Владимиром Зеленским после «взбучки», которую устроил последнему президент США в Белом доме в феврале этого года.