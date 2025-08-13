В МИД оценили последствия американской тарифной политики

«Взятый администрацией США курс на торговый протекционизм провоцирует нарастание противоречий между участниками глобальной торговли, оказывая дестабилизирующий эффект на многостороннюю торговую систему. Профильные международные организации констатируют неопределенность и ожидают снижение темпов роста мировой экономики. В целом, масштабы последствий американской тарифной политики для международной торговой системы во многом будут зависеть и от характера и от объема мер, принимаемых торговыми партнерами США, в том числе в рамках двусторонних сделок с Вашингтоном», — сказал Фадеев на брифинге.