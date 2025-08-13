Ричмонд
Такой вариант реален — Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию.

Источник: AP 2024

Накануне ряд российских СМИ написал, что визит президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией.

"По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего Президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир — прочный и справедливый.

Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Накануне стало известно, что встреча пройдет в Анкоридже.

