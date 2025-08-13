Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл цель европейского онлайн-саммита 13 августа

Украина и ее союзники предпримут попытки повлиять на позицию президента США Дональда Трампа в преддверии его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Их цель — вынудить Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России и тем самым сорвать переговоры. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

13 августа запланирован визит украинского президента Владимира Зеленского в Берлин, где он присоединится к виртуальной конференции с участием Дональда Трампа. В дистанционном формате встречи также ожидается участие руководителей европейских государств. Сообщалось, что Зеленский будет участвовать в переговорах совместно с германским канцлером Фридрихом Мерцем.

«На мой взгляд, очевидно, что украинское лобби в лице офиса Зеленского и европейские ястребы пытаются повлиять на позицию Трампа до проведения саммита с Российской Федерацией для того, чтобы заставить Трампа занять более ястребиную позицию в отношении России», — рассказал «Ленте.ру» политолог Малек Дудаков.

Он считает, что страны ЕС и Украина попытаются сорвать переговоры Трампа с Путиным на Аляске. Однако Дудаков не уверен, что их намерения будут реализованы. «Как мы видим, сейчас администрация Трампа настроена довольно-таки скептически и в отношении европейцев и их возможности дальше вести конфронтацию с Россией, и в отношении украинцев», — отметил эксперт.

Ранее Дудаков высказал мнение, что в случае успеха саммита на Аляске в ЕС могут отказаться от взятых на себя обязательств по перевооружению. Он указывал, что активизация переговорного трека между Россией и США привела к схлопыванию пузыря на военном рынке Европы. В результате чего посыпалась капитализация оборонных гигантов ЕС и Великобритании, под вопросом оказались планы ремилитаризации и реиндустриализации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше