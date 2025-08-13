Политолог раскрыл цель европейского онлайн-саммита 13 августа

13 августа запланирован визит украинского президента Владимира Зеленского в Берлин, где он присоединится к виртуальной конференции с участием Дональда Трампа. В дистанционном формате встречи также ожидается участие руководителей европейских государств. Сообщалось, что Зеленский будет участвовать в переговорах совместно с германским канцлером Фридрихом Мерцем.
«На мой взгляд, очевидно, что украинское лобби в лице офиса Зеленского и европейские ястребы пытаются повлиять на позицию Трампа до проведения саммита с Российской Федерацией для того, чтобы заставить Трампа занять более ястребиную позицию в отношении России», — рассказал «Ленте.ру» политолог Малек Дудаков.
Он считает, что страны ЕС и Украина попытаются сорвать переговоры Трампа с Путиным на Аляске. Однако Дудаков не уверен, что их намерения будут реализованы. «Как мы видим, сейчас администрация Трампа настроена довольно-таки скептически и в отношении европейцев и их возможности дальше вести конфронтацию с Россией, и в отношении украинцев», — отметил эксперт.
Ранее Дудаков высказал мнение, что в случае успеха саммита на Аляске в ЕС могут отказаться от взятых на себя обязательств по перевооружению. Он указывал, что активизация переговорного трека между Россией и США привела к схлопыванию пузыря на военном рынке Европы. В результате чего посыпалась капитализация оборонных гигантов ЕС и Великобритании, под вопросом оказались планы ремилитаризации и реиндустриализации.