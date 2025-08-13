Политолог раскрыл цель европейского онлайн-саммита 13 августа

Он считает, что страны ЕС и Украина попытаются сорвать переговоры Трампа с Путиным на Аляске. Однако Дудаков не уверен, что их намерения будут реализованы. «Как мы видим, сейчас администрация Трампа настроена довольно-таки скептически и в отношении европейцев и их возможности дальше вести конфронтацию с Россией, и в отношении украинцев», — отметил эксперт.