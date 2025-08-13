МИД РФ прокомментировал идею «обмена территориями» с Украиной

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что российское предложение по мирному плану включает два этапа, первый из которых — вывод ВСУ из Донецкой области, а также заморозка линии фронта в Запорожье и Херсоне. Дональд Трамп говорил, что при согласовании мирного договора речь пойдет о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева. Деталей он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок.