Плахотнюк летит в Молдову: Суд в Греции принял решение об экстрадиции ранее беглого олигарха

Греческие судьи 13 августа 2025 приняли решение об экстрадиции ранее беглого олигарха Владимир Плахотнюка в Молдову.
Олигарх и бывший лидер Демократической партии, находящийся в международном розыске Владимир Плахотнюк был задержан в Греции в июле, о чем сообщили официальные каналы Интерпола в Афинах.
Вторым гражданином Молдовы, задержанным в Греции, стал Константин Цуцу, экс-депутат парламента, один из приближенных к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку.
Плахотнюк и Цуцу были задержаны в аэропорту Афин при посадке на рейс в Дубай.
Владелица роскошной афинской виллы Элени Петропулу, которую арендовал Влад Плахотнюк, утверждает, что он жил там почти год.
Россия и Молдова оспаривали, в какую страну будет экстрадирован Плахотнюк.