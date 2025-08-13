Ричмонд
Плахотнюк летит в Молдову: Суд в Греции принял решение об экстрадиции ранее беглого олигарха

Судебное решение об экстрадиции было принято 13 августа.

Источник: Комсомольская правда

Греческие судьи 13 августа 2025 приняли решение об экстрадиции ранее беглого олигарха Владимир Плахотнюка в Молдову.

Олигарх и бывший лидер Демократической партии, находящийся в международном розыске Владимир Плахотнюк был задержан в Греции в июле, о чем сообщили официальные каналы Интерпола в Афинах.

Вторым гражданином Молдовы, задержанным в Греции, стал Константин Цуцу, экс-депутат парламента, один из приближенных к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку.

Плахотнюк и Цуцу были задержаны в аэропорту Афин при посадке на рейс в Дубай.

Владелица роскошной афинской виллы Элени Петропулу, которую арендовал Влад Плахотнюк, утверждает, что он жил там почти год.

Россия и Молдова оспаривали, в какую страну будет экстрадирован Плахотнюк.