Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран, поддержавших выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Источник: Reuters

Среди них — премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.

20 июня правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года «за посредничество в урегулировании военного конфликта с Индией». Нетаньяху сообщил о номинировании Трампа 8 июля «за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».

Премьер Камбоджи выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 7 августа «за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом». Алиев и Пашинян после подписания в Вашингтоне декларации о мирном урегулировании заявили о намерении совместно номинировать Трампа на получение премии.

