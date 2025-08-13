Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Среди них — премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.
20 июня правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года «за посредничество в урегулировании военного конфликта с Индией». Нетаньяху сообщил о номинировании Трампа 8 июля «за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».
Премьер Камбоджи выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 7 августа «за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом». Алиев и Пашинян после подписания в Вашингтоне декларации о мирном урегулировании заявили о намерении совместно номинировать Трампа на получение премии.