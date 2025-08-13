Лидеры Европы встревожены из-за сделки Трампа с РФ

По данным The Economist, европейские лидеры намерены довести до Трампа свои требования к сделке с Россией. Союзники США по НАТО и Киев считают, что вести переговоры о передаче территорий следует только после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня или хотя бы уменьшена боевая активность сторон. Еще одно требование — Украина должна получить гарантии безопасности, а вопрос ее включения в НАТО не должен обсуждаться. Страны Европы намерены участвовать в подготовке Трампа к саммиту. Европейские лидеры рекомендуют ему действовать осторожно и руководствоваться интересами Киева, сообщают «Ведомости».