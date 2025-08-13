Ричмонд
Лидеры Европы встревожены из-за сделки Трампа с РФ

Власти европейских стран опасаются, что американский президент Дональд Трамп в результате переговоров с Владимиром Путиным на Аляске заключит соглашение, которое предусматривает корректировку системы безопасности Европы и будет невыгодно Киеву. Европейских членов НАТО и Украину также тревожит, что если они выступят против, то США лишит их поддержки, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Economist.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным The Economist, европейские лидеры намерены довести до Трампа свои требования к сделке с Россией. Союзники США по НАТО и Киев считают, что вести переговоры о передаче территорий следует только после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня или хотя бы уменьшена боевая активность сторон. Еще одно требование — Украина должна получить гарантии безопасности, а вопрос ее включения в НАТО не должен обсуждаться. Страны Европы намерены участвовать в подготовке Трампа к саммиту. Европейские лидеры рекомендуют ему действовать осторожно и руководствоваться интересами Киева, сообщают «Ведомости».

Президент США оставил себе свободу маневра. Он назвал переговоры на Аляске предварительными и заявил, что может отказаться от заключения соглашения, если сочтет достигнутые договоренности невыгодными. Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что будет обсуждать сделку с Россией с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, но при этом сам решит, достаточно ли справедливую сделку он заключит.

Ранее издание Politico сообщало, что США обратились к властям Украины с призывом реалистично оценить потенциал своих вооруженных сил перед переговорами Путина и Трампа на Аляске.

