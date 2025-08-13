Лукашенко в среду заслушал закрытый доклад министра обороны

Как пишет информационное агентство, глава ведомства рассказал о подготовке к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025», которые, как было объявлено ранее, пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.
Также в числе основных тем доклада были оперативная обстановка у границ Беларуси и готовность к реагированию на возникающие угрозы.
Ранее 12 августа в ходе брифинга начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко рассказал о целях и задачах совместных с РФ маневров.
Главной темой станет использование группировок и войск для обеспечения безопасности Союзного государства с военной точки зрения.
Белорусские и российские военные проверят свои возможности в вопросах обеспечения безопасности, а также готовность к отражению вероятной агрессии.