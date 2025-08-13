Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко в среду заслушал закрытый доклад министра обороны

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Как пишет информационное агентство, глава ведомства рассказал о подготовке к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025», которые, как было объявлено ранее, пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Также в числе основных тем доклада были оперативная обстановка у границ Беларуси и готовность к реагированию на возникающие угрозы.

Ранее 12 августа в ходе брифинга начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко рассказал о целях и задачах совместных с РФ маневров.

Главной темой станет использование группировок и войск для обеспечения безопасности Союзного государства с военной точки зрения.

Белорусские и российские военные проверят свои возможности в вопросах обеспечения безопасности, а также готовность к отражению вероятной агрессии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше