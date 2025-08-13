Бастрыкин взял на контроль проверку жалоб на грязную воду в Новосибирске

С 2012 года в дома на улице Кубовой поступает вода, не соответствующая санитарным требованиям: в ней обнаружены примеси ржавчины и превышение допустимой концентрации химических веществ. По словам жителей, ресурс непригоден для питья, а многочисленные жалобы в различные ведомства изменений не принесли.