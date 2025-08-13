Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль проверку жалоб на грязную воду в Новосибирске

Жители улицы Кубовой более десяти лет получают воду с примесями ржавчины и превышением химических норм, однако обращения в инстанции результата не дали.

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по сообщениям о ненадлежащем водоснабжении в одном из районов города.

С 2012 года в дома на улице Кубовой поступает вода, не соответствующая санитарным требованиям: в ней обнаружены примеси ржавчины и превышение допустимой концентрации химических веществ. По словам жителей, ресурс непригоден для питья, а многочисленные жалобы в различные ведомства изменений не принесли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ход работы и её итоги находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.