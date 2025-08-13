В Узбекистане решили создать ещё одну госструктуру

Руководителем агентства назначен первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Нозимжон Холмуродов. При ведомстве создадут совет из опытных предпринимателей, а также собственный фонд, из которого предприятия будут получать государственную поддержку и льготные оборотные средства. На формирование фонда выделят 200 миллионов долларов.
Задачи нового агентства будут сосредоточены на налаживании прямого диалога с предпринимателями и поиске решений, которые помогут снизить себестоимость продукции, увеличить объёмы производства и экспорта. Важным направлением станет удвоение экспорта готовых изделий за счёт использования режима «переработка на таможенной территории».
Кроме того, агентство займётся оздоровлением предприятий, работающих на «низкой мощности», за счет усиления кооперации между ними. Также совместно с международными консультантами планируется подготовить программу развития текстильной отрасли до 2030 года, а также выработать предложения по развитию кожевенной, шелковой и ковровой промышленности.
Выход на новые рынки
Министерству иностранных дел поручено создать «дорожную карту» по сотрудничеству с ведущими мировыми текстильными брендами с годовыми оборотами свыше $1 млрд и пригласить их на крупную выставку, которая пройдёт в сентябре в Ташкенте.
Отдельно на совещании было отмечено, что объём текстильного рынка США составляет около $100 млрд в год, и при использовании дополнительных мер поддержки экспорт в эту страну можно увеличить в 5−6 раз. Для этого планируется открыть два торговых дома — в Сент-Луисе и Нью-Йорке.