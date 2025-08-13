В Узбекистане решили создать ещё одну госструктуру

Отдельно на совещании было отмечено, что объём текстильного рынка США составляет около $100 млрд в год, и при использовании дополнительных мер поддержки экспорт в эту страну можно увеличить в 5−6 раз. Для этого планируется открыть два торговых дома — в Сент-Луисе и Нью-Йорке.