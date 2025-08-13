Мирзиёев поручил открыть торговые дома в США

Американский текстильный рынок оценивается в $100 млрд в год. За счет альтернативных мер поддержки поставки продукции в эту страну можно увеличить в 5−6 раз. Мирзиёев отметил важность роста поставок одежды в США и страны Европы.
Также Агентству по техрегулированию поручено довести число текстильных предприятий, имеющих международные сертификаты, до 300.
МИД республики должен разработать дорожную карту по взаимодействию с крупными брендами. В сентябре их планируют пригласить в нашу страну на выставку.
В планах внедрить систему ERP в работу текстильных заводов. Платформа направлена на автоматизацию бизнес-процессов. При ее вводе государство покроет часть расходов на обучение.