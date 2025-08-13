Ричмонд
Мирзиёев поручил открыть торговые дома в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию текстильной отрасли поручил открыть два торговых дома в Сент-Луисе и Нью-Йорке.

Источник: Unsplash

Американский текстильный рынок оценивается в $100 млрд в год. За счет альтернативных мер поддержки поставки продукции в эту страну можно увеличить в 5−6 раз. Мирзиёев отметил важность роста поставок одежды в США и страны Европы.

Также Агентству по техрегулированию поручено довести число текстильных предприятий, имеющих международные сертификаты, до 300.

МИД республики должен разработать дорожную карту по взаимодействию с крупными брендами. В сентябре их планируют пригласить в нашу страну на выставку.

В планах внедрить систему ERP в работу текстильных заводов. Платформа направлена на автоматизацию бизнес-процессов. При ее вводе государство покроет часть расходов на обучение.