Reuters: в США раскрыли подробности строительства «Золотого купола»

В космосе будет расположена система датчиков обнаружения и наведения, отвечающая за раннее предупреждение о запусках ракет противника, а также за противоракетную оборону. Наземные уровни будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров, а также, возможно, лазеров, пишет Reuters.