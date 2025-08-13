Reuters: в США раскрыли подробности строительства «Золотого купола»

В презентации подчеркивается беспрецедентная сложность системы. Как отмечает Reuters, американский многоуровневый щит противоракетной обороны вдохновлен израильским «Железным куполом», но значительно превосходит его по охвату территории, которую необходимо защищать, и сложности системы ввиду разнообразных угроз, которые системе предстоит отражать.
Однако, судя по презентации, точное количество пусковых установок, ракет-перехватчиков, наземных станций и ракетных полигонов, необходимых для создания системы, пока не определено, говорится в статье.
В космосе будет расположена система датчиков обнаружения и наведения, отвечающая за раннее предупреждение о запусках ракет противника, а также за противоракетную оборону. Наземные уровни будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров, а также, возможно, лазеров, пишет Reuters.
Они станут частью «высотного заатмосферного уровня» перехвата наряду с передвижными комплексами противоракетной обороны THAAD, уточняет издание.
Стоимость «Золотого купола» оценивается в 175 млрд долларов. На данный момент конгресс выделил на создание системы 25 млрд долларов, еще 45,3 млрд долларов заложено в президентском бюджетном запросе на 2026 год.
Как уточняет Reuters, у генерала Командования космических операций США Майкла Гетлейна, которого 17 июля назначили на должность руководителя проекта «Золотой купол», есть 30 дней с момента назначения на создание команды, еще 60 дней на разработку первоначального проекта системы и 120 дней на представление полного плана внедрения, включая детали спутников и наземных станций.