Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: в США раскрыли подробности строительства «Золотого купола»

Агентство Reuters со ссылкой на правительственную презентацию сообщает, что «Золотой купол» — флагманская система противоракетной обороны США — будет включать в себя четыре эшелона защиты.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Lockheed Martin
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В презентации подчеркивается беспрецедентная сложность системы. Как отмечает Reuters, американский многоуровневый щит противоракетной обороны вдохновлен израильским «Железным куполом», но значительно превосходит его по охвату территории, которую необходимо защищать, и сложности системы ввиду разнообразных угроз, которые системе предстоит отражать.

«Золотой купол» будет включать один спутниковый и три наземных уровня защиты с 11 батареями малой дальности. Они будут расположены на континентальной части США, Аляске и Гавайях.

Однако, судя по презентации, точное количество пусковых установок, ракет-перехватчиков, наземных станций и ракетных полигонов, необходимых для создания системы, пока не определено, говорится в статье.

В космосе будет расположена система датчиков обнаружения и наведения, отвечающая за раннее предупреждение о запусках ракет противника, а также за противоракетную оборону. Наземные уровни будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров, а также, возможно, лазеров, пишет Reuters.

Неожиданностью стало то, что в презентации говорится о создании крупного ракетного полигона на Среднем Западе для перехватчиков следующего поколения (NGI).

Они станут частью «высотного заатмосферного уровня» перехвата наряду с передвижными комплексами противоракетной обороны THAAD, уточняет издание.

Система должна быть внедрена к 2028 году, до окончания второго президентского срока Дональда Трампа.

Стоимость «Золотого купола» оценивается в 175 млрд долларов. На данный момент конгресс выделил на создание системы 25 млрд долларов, еще 45,3 млрд долларов заложено в президентском бюджетном запросе на 2026 год.

Как уточняет Reuters, у генерала Командования космических операций США Майкла Гетлейна, которого 17 июля назначили на должность руководителя проекта «Золотой купол», есть 30 дней с момента назначения на создание команды, еще 60 дней на разработку первоначального проекта системы и 120 дней на представление полного плана внедрения, включая детали спутников и наземных станций.