Предвыборный акт цензуры в Молдове: Сотни каналов TikTok намерены заблокировать по приказу властей

Власти Молдовы направили официальные запросы на блокировку сотен каналов TikTok.

Источник: Комсомольская правда

«Власти Республики Молдова при содействии Национальной полиции, НАРЭКИТ и Службы информации и безопасности направили официальные запросы на блокировку сотен каналов TikTok, содержащих тысячи видеороликов, которые занимаются распространением дезинформации, влияющей на национальную безопасность и социальную стабильность», — сообщает полиция.

В общей сложности 443 отслеживаемых канала TikTok имеют более 1,2 миллиона подписчиков и более 4,5 миллиона просмотров, что свидетельствует о "масштабе риска, исходящего от этих источников дезинформации.

98 каналов были идентифицированы как продвигающие идею участия Молдовы в вооруженном конфликте в Украине, используя манипулятивные приемы, связанные с предполагаемым участием и потерями, понесенными солдатами Национальной армии на поле боя. 59 каналов уже заблокированы.

12 каналов, распространяющих ложную информацию о якобы подготовке к фальсификации парламентских выборов в Республике Молдова, 7 из которых были заблокированы.

128 каналов были вовлечены в дезинформационные атаки против публичных лиц путем диффамации и скоординированного нанесения ущерба их репутации, 53 из них были заблокированы.

Два канала, распространявших дезинформацию о работе правоохранительных органов Республики Молдова (судей, прокуроров, полиции), но они до сих пор не были заблокированы.

97 каналов распространяли дезинформацию, связанную с политикой правящей партии, и сообщения, разжигающие ненависть и насилие, угрожающие общественной безопасности, 43 из них были заблокированы.

6 каналов распространяли дезинформацию о торговле украинскими несовершеннолетними в страны-члены ЕС для сексуальной эксплуатации и торговли органами, 2 из них были заблокированы.

Фото: полиция Молдовы

Фото: полиция Молдовы.

