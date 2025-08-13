Предвыборный акт цензуры в Молдове: Сотни каналов TikTok намерены заблокировать по приказу властей

«Власти Республики Молдова при содействии Национальной полиции, НАРЭКИТ и Службы информации и безопасности направили официальные запросы на блокировку сотен каналов TikTok, содержащих тысячи видеороликов, которые занимаются распространением дезинформации, влияющей на национальную безопасность и социальную стабильность», — сообщает полиция.
В общей сложности 443 отслеживаемых канала TikTok имеют более 1,2 миллиона подписчиков и более 4,5 миллиона просмотров, что свидетельствует о "масштабе риска, исходящего от этих источников дезинформации.
98 каналов были идентифицированы как продвигающие идею участия Молдовы в вооруженном конфликте в Украине, используя манипулятивные приемы, связанные с предполагаемым участием и потерями, понесенными солдатами Национальной армии на поле боя. 59 каналов уже заблокированы.
12 каналов, распространяющих ложную информацию о якобы подготовке к фальсификации парламентских выборов в Республике Молдова, 7 из которых были заблокированы.
128 каналов были вовлечены в дезинформационные атаки против публичных лиц путем диффамации и скоординированного нанесения ущерба их репутации, 53 из них были заблокированы.
Два канала, распространявших дезинформацию о работе правоохранительных органов Республики Молдова (судей, прокуроров, полиции), но они до сих пор не были заблокированы.
97 каналов распространяли дезинформацию, связанную с политикой правящей партии, и сообщения, разжигающие ненависть и насилие, угрожающие общественной безопасности, 43 из них были заблокированы.
6 каналов распространяли дезинформацию о торговле украинскими несовершеннолетними в страны-члены ЕС для сексуальной эксплуатации и торговли органами, 2 из них были заблокированы.
Фото: полиция Молдовы Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Фото: полиция Молдовы.
Читайте также:
Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.
Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).
Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.
Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).