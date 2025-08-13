Подоляк сообщил, что Украина готова обсуждать с Россией воздушное перемирие

«Как можно вообще думать о решении украинских вопросов без Украины и Зеленского? И на этом настаивает не только украинский президент, но и многие европейские лидеры, включая Италию. Только совместное давление американцев, европейцев и украинцев позволит нам прекратить войну», — сказал он.