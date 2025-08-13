Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что европейские лидеры заинтересованы в сделке по Украине

Президент США сообщил, что вскоре проведет переговоры с лидерами стран ЕС.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре проведет переговоры с лидерами европейских стран.

По его мнению, они хотят заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

«В ближайшее время поговорю с европейскими лидерами. Они хорошие люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», — написал Трамп в Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше