Трамп считает, что европейские лидеры заинтересованы в сделке по Украине

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре проведет переговоры с лидерами европейских стран.
По его мнению, они хотят заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.
«В ближайшее время поговорю с европейскими лидерами. Они хорошие люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», — написал Трамп в Truth Social.
