Совещание на выезде: Алексей Текслер поговорил с главами муниципалитетов в новом формате

Областное совещание впервые состоялось не в Челябинске, а в Златоусте. Новый выездной формат, по задумке главы региона, даст возможность главам лично оценить работу коллег и обменяться полезным опытом.
Например, Златоуст за последние годы серьезно преобразился: здесь активно ремонтируются дороги, налаживается бесперебойная работа транспорта, строятся важные социальные объекты.
— Златоуст — самобытный город, промышленный, туристический центр региона. Считаю, что это неплохая возможность для глав изучить опыт коллег. Будем развивать практику выездных совещаний. Думаю, что в сентябре встретимся в Магнитогорске, — сказал Алексей Текслер.
Глава муниципалитета, которому доверили впервые принимать выездное совещание, Олег Решетников подчеркнул, что это большая честь для города.
— Считаю, что такое решение свидетельствует об особом внимании главы региона к городу и личной вовлеченности в его жизнь, — написал он в своем телеграм-канале.
Совещание в таком формате оказалось и очень полезным для Златоуста: после официальной части удалось дополнительно переговорить по актуальным вопросам в сфере ЖКХ и здравоохранения.
Отопительный сезон
Вопросы, которые обсуждались на областном совещании, касались по большей части подготовки к будущей зиме. Отопительный сезон должен пройти без происшествий, в этом в частности поможет новая масштабная программа «Большой ремонт 74», запущенная губернатором. Во многих муниципалитетах сейчас ведется серьезная работа, которую главы должны контролировать лично.
— В этом году мы реализуем 125 проектов по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры. В этом году заменим более 480 километров ветхих сетей и улучшим качество жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 000 жителей. Уже сданы 43 объекта, работы на 15 объектах подходят к завершению. Из запланированных 480 заменено более 117 километров ветхих сетей, — сказал Алексей Текслер, поручив главам тех территорий, где остаются замечания, устранить их до 15 сентября, чтобы встретить зиму в полной готовности.
Цифра
13,5 млрд рублей было направлено в 2025 году по программе «Большой ремонт 74» из бюджетов разных уровней на ремонт инженерной инфраструктуры.
Проекты благоустройства
Также до первого снега нужно успеть сдать все объекты, которые благоустраивались в этом сезоне. Контракты по национальным проектам, касающиеся дорог и общественных пространств, должны быть закрыты к 1 сентября. На сегодняшний день завершены работы на 39 объектах, но на 109 еще активно продолжаются.
— Всего в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» мы выделили вместе с федеральным центром почти миллиард рублей 43 муниципалитетам на благоустройство 148 общественных и дворовых пространств, — озвучил цифры губернатор.
Также главам поручено усилить работу по ликвидации свалок на местах.
— По некоторым муниципальным образованиям уже понятно, что нужно срочно менять подрядчиков, которые не справляются со своими обязательствами, — резюмировал Алексей Текслер.
Подготовка к выборам
Еще одна важная тема, которую поднял губернатор, — единый день голосования. С 12 по 14 сентября южноуральцам предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания и представительных органов 37 муниципальных образований. В эти дни особое внимание уделят безопасности, а также доступности всех современных технологий таких, как электронное дистанционное голосование. Каждый избиратель может выбрать удобный для себя способ — прийти на избирательный участок лично или воспользоваться компьютером дома.
О чем еще говорили на совещании:
Сбор урожая: губернатор поручил расширить площади под озимые культуры. В этом году аграрии планируют собрать не менее 2 млн тонн зерна.
Работа с молодежью: главы по поручению губернатора должны в сотрудничестве с министерством молодежи и Главным управлением туризма создавать молодежные пространства в рамках проекта «Своя атмосфера».
Диспансеризация: главы муниципалитетов должны активнее работать с работодателями, чтобы как можно больше южноуральцев прошли медосмотры, медики могут выезжать для этого на предприятия.