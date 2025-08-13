Совещание на выезде: Алексей Текслер поговорил с главами муниципалитетов в новом формате

— В этом году мы реализуем 125 проектов по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры. В этом году заменим более 480 километров ветхих сетей и улучшим качество жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 000 жителей. Уже сданы 43 объекта, работы на 15 объектах подходят к завершению. Из запланированных 480 заменено более 117 километров ветхих сетей, — сказал Алексей Текслер, поручив главам тех территорий, где остаются замечания, устранить их до 15 сентября, чтобы встретить зиму в полной готовности.