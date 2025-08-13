Ричмонд
На учениях «Запад» отработают планы ядерных ударов и работу «Орешника»

На российско-белорусских учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

На российско-белорусских учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова передает БелТА.

Хренин добавил, что на фоне обостряющейся обстановки на западных и северных границах страны такие меры являются элементом «стратегического сдерживания».

«Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — заключил он.

В расписании учений также будет планирование применения ракетного комплекса «Орешник». «Мы, конечно, и в рамках учения “Запад” вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида вооружений», — пояснил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» планируют разместить на территории республики до конца 2025 года.

«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции “Орешника” будут в Белоруссии. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Белоруссии», — сказал он.

Совместные стратегические учения «Запад» пройдут с 12 по 16 сентября, поприсутствовать на них пригласили наблюдателей от всех стран — членов ОБСЕ. Такие учения проходят раз в два года попеременно на территории обеих стран.

