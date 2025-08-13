Социологи назвали возможного преемника Трампа

Исследование также показало, что за губернатора Флориды Рона Десантиса и госсекретаря Марко Рубио проголосовали всего лишь 10% сторонников Республиканской партии. Об этом пишут «Ведомости».
Дональд Трамп неоднократно высказывался о Вэнсе как о своем потенциальном преемнике. 6 августа американский лидер отметил, что с высокой долей вероятности нынешний вице-президент может стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах. При этом Трамп добавил, что окончательные выводы делать преждевременно.
В интервью CNBC 5 августа Трамп допустил возможность, что не будет баллотироваться на следующий срок. Ранее, 27 июля, советник президента США Марко Рубио охарактеризовал Вэнса как перспективного кандидата от Республиканской партии на высший государственный пост.