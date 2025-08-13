Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социологи назвали возможного преемника Трампа

35% республиканцев отдали бы свои голоса за Джей Ди Вэнса на президентских выборах, если бы праймериз состоялись сейчас. Такие данные приводит социологическая компания Rasmussen Reports.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исследование также показало, что за губернатора Флориды Рона Десантиса и госсекретаря Марко Рубио проголосовали всего лишь 10% сторонников Республиканской партии. Об этом пишут «Ведомости».

Дональд Трамп неоднократно высказывался о Вэнсе как о своем потенциальном преемнике. 6 августа американский лидер отметил, что с высокой долей вероятности нынешний вице-президент может стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах. При этом Трамп добавил, что окончательные выводы делать преждевременно.

В интервью CNBC 5 августа Трамп допустил возможность, что не будет баллотироваться на следующий срок. Ранее, 27 июля, советник президента США Марко Рубио охарактеризовал Вэнса как перспективного кандидата от Республиканской партии на высший государственный пост.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше