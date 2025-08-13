Трамп ответил на слова Болтона о том, что «Путин уже победил»

«Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который сказал, что, хотя встреча пройдет на американской земле, “Путин уже победил”», — ответил на это президент США в своей соцсети Truth Social. «Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, то фейковые новости утверждали, что я заключил невыгодную сделку», — сказал американский лидер.