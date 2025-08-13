Трамп ответил на слова Болтона о том, что «Путин уже победил»

Болтон в пятницу заявил, что встреча Трампа с Путиным — это еще один шаг к успеху Москвы, а не мирные переговоры. «Единственным лучшим местом для Путина, чем Аляска, был бы саммит в Москве», — сказал Болтон в программе The Source на телеканале CNN.
«Так что, я думаю, первоначальное положение дел — это большая победа Путина», — добавил экс-советник Трампа. Он предложил Женеву или Австрию как лучшие места для саммита на нейтральной территории, добавив, что от ордера на арест президента России, выданного Международным уголовным судом в Гааге весной 2023 года, «можно было бы отказаться» ради встречи. «Честно говоря, я не думаю, что кто-то возражал бы», — отметил Болтон. Ни США, ни Россия не признают юрисдикцию МУС.
«Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который сказал, что, хотя встреча пройдет на американской земле, “Путин уже победил”», — ответил на это президент США в своей соцсети Truth Social. «Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, то фейковые новости утверждали, что я заключил невыгодную сделку», — сказал американский лидер.
Саммит президентов России и США пройдет на Аляске 15 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, местом для встречи выбран Анкоридж — крупнейший город штата. Трамп и Путин встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, рассказали CNN два чиновника Белого дома.
Трамп назвал целью встречи с российским коллегой — положить конец конфликту на Украине. По его словам, это будет «пробная» встреча, чтобы понять, возможна ли мирная сделка. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта.