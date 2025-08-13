Вучич отказался дальше участвовать в выборах президента

Он отметил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, поскольку больше не может баллотироваться на пост лидера государства.
«Я политический ветеран, я не могу больше баллотироваться на пост президента, и мне в голову не придёт ради этого менять Конституцию. Я не диктатор, через полтора года я завершаю свою президентскую карьеру».
