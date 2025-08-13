Ричмонд
Вучич отказался дальше участвовать в выборах президента

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет менять Конституцию ради сохранения власти.

Источник: AP 2024

Он отметил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, поскольку больше не может баллотироваться на пост лидера государства.

«Я политический ветеран, я не могу больше баллотироваться на пост президента, и мне в голову не придёт ради этого менять Конституцию. Я не диктатор, через полтора года я завершаю свою президентскую карьеру».

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
