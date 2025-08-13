Axios: Трамп кажется пророссийским, потому что верит в силу публичных заявлений

По словам американских чиновников, после серии в целом малорезультативных телефонных разговоров Трампа и Путина за последние полгода американскому лидеру не терпелось встретиться с российским коллегой лицом к лицу, чтобы оценить его готовность к миру, говорится в статье.
Госсекретарь США Марко Рубио во вторник объяснил в телеинтервью:
Трамп должен посмотреть на парня, сидящего напротив (Путина)… Он хочет посмотреть этому парню в глаза. Он думает, что на встрече (на Аляске) сможет понять, есть ли у проекта (по Украине) какие-либо шансы на успех.
Однако европейские лидеры и Владимир Зеленский обеспокоены тем, что, когда Трамп посмотрит в глаза Путину, он согласится с его жесткими требованиями, поскольку уже неоднократно якобы занимал пророссийскую позицию, пишет Axios.
Один из американских чиновников признался Axios, что Трамп «все еще зол» на Путина.
В течение нескольких месяцев бытовало общее мнение, что США смогут обрушить российскую экономику. И есть множество способов разрушить Украину. Но если бы Трампу пришлось выбирать, на чью сторону встать, он бы выбрал разрушение российской экономики. Он действительно сыт по горло.
При этом чиновник предупредил, что, если дипломатические усилия Трампа потерпят неудачу, он продолжит продавать оружие для Украины странам НАТО.
Тем временем российские войска, как отмечает Axios, за последние 48 часов добились на фронте одного из самых стремительных успехов более чем за год. А Зеленский оказался на грани катастрофы: внезапный прорыв России на поле боя, растущее на Украине недовольство его недавними шагами и предстоящий в пятницу российско-американский саммит с высокими ставками могут стать для него дипломатическим цугцвангом.