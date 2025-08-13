Ричмонд
Axios: Трамп кажется пророссийским, потому что верит в силу публичных заявлений

Президент США Дональд Трамп в июле поставил Владимиру Путину ультиматум и в прошлую пятницу собирался объявить о жестких санкциях в отношении России, но вместо этого сообщил, что будет рад приветствовать Путина на территории США. С чем связано такое расположение главы Белого дома к российскому коллеге, пытался разобраться американский портал Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам американских чиновников, после серии в целом малорезультативных телефонных разговоров Трампа и Путина за последние полгода американскому лидеру не терпелось встретиться с российским коллегой лицом к лицу, чтобы оценить его готовность к миру, говорится в статье.

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник объяснил в телеинтервью:

Трамп должен посмотреть на парня, сидящего напротив (Путина)… Он хочет посмотреть этому парню в глаза. Он думает, что на встрече (на Аляске) сможет понять, есть ли у проекта (по Украине) какие-либо шансы на успех.

Марко Рубио
госсекретарь США

Однако европейские лидеры и Владимир Зеленский обеспокоены тем, что, когда Трамп посмотрит в глаза Путину, он согласится с его жесткими требованиями, поскольку уже неоднократно якобы занимал пророссийскую позицию, пишет Axios.

Между тем официальные лица США утверждают, что, если риторика Трампа временами и звучит как пророссийская, то это потому, что он верит, что такого рода публичные заявления помогут ему заключить сделку.

Один из американских чиновников признался Axios, что Трамп «все еще зол» на Путина.

В течение нескольких месяцев бытовало общее мнение, что США смогут обрушить российскую экономику. И есть множество способов разрушить Украину. Но если бы Трампу пришлось выбирать, на чью сторону встать, он бы выбрал разрушение российской экономики. Он действительно сыт по горло.

американский чиновник

При этом чиновник предупредил, что, если дипломатические усилия Трампа потерпят неудачу, он продолжит продавать оружие для Украины странам НАТО.

Тем временем российские войска, как отмечает Axios, за последние 48 часов добились на фронте одного из самых стремительных успехов более чем за год. А Зеленский оказался на грани катастрофы: внезапный прорыв России на поле боя, растущее на Украине недовольство его недавними шагами и предстоящий в пятницу российско-американский саммит с высокими ставками могут стать для него дипломатическим цугцвангом.

