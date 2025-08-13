Axios: Трамп кажется пророссийским, потому что верит в силу публичных заявлений

Тем временем российские войска, как отмечает Axios, за последние 48 часов добились на фронте одного из самых стремительных успехов более чем за год. А Зеленский оказался на грани катастрофы: внезапный прорыв России на поле боя, растущее на Украине недовольство его недавними шагами и предстоящий в пятницу российско-американский саммит с высокими ставками могут стать для него дипломатическим цугцвангом.