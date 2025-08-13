Министр обороны Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника»

Планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник» отработают на предстоящих в сентябре 2025 года на территории Беларуси белорусско-российских учениях «Запад-2025», сообщает БелТА со ссылкой на министра обороны Виктора Хренина. Министр ответил на вопросы журналистов после закрытого доклада президенту Беларуси.
Виктор Хренин назвал ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник» важными элементами стратегического сдерживания.
«Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», — подчеркнул министр.
По словам главы министерства обороны, руководство стран НАТО пытается использовать «Запад-2025» в качестве повода для своих учений. Так, например, Польша решила создать серьезную, по оценке белорусских военных, группировку из более чем 30 тысяч военнослужащих.
«Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить», — отметил Виктор Хренин.
Кстати, Минобороны раскрыло детали проведения учения Беларуси и РФ «Запад-2025» 12−16 сентября 2025 года.
Еще в конце мая 2025-го Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
