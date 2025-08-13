Аттракцион невиданной наглости: В крушении карусели в Костештах обвинили самих же детей — такое возможно только в Молдове

Организаторы парка развлечений в Костештах обвинили в падении карусели самих детей.
Компания Amelia Kids SRL заявила, что причиной опрокидывания карусели на Ziua Diasporei 2025 стало нарушение правил безопасности двумя подростками, которые перед запуском поменялись местами, сместив центр тяжести конструкции.
По словам организаторов, пострадавших с тяжёлыми травмами нет, а оборудование прошло все проверки и не имело технических неисправностей. В Amelia Kids пообещали усилить контроль и информирование посетителей, отметив, что местные власти в инциденте не виноваты.
Ну да, ещё и сами гайки открутили, смазку сэкономили и техосмотр подписали.
Напомним, что вечером 10 августа в селе Костешты Яловенского района понадобилась помощь нескольким несовершеннолетним. Диспетчерат службы неотложной медицинской помощи принял вызов об обрушении карусели.
Не прошло и суток, как мэрия села Костешты Яловенского района выпустила пресс-релиз, в котором подтвердила «инцидент» с рухнувшей каруселью во время Дня диаспоры.
Позже выяснилось, что примар села уехал в отпуск в Румынию.
Также стало известно, что неприкасаемый примар села Костешты Илие Ионаш идет в парламент по спискам ПАС, поэтому обрушение карусели — досадное недоразумение.
Фото: соцсети.
