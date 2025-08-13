Ричмонд
СВО
Глава Минфина США допустил усиление санкций против России

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление против России, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не увенчается успехом, заявил министр финансов Скотт Бессент.

Источник: AP 2024

«Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», — сказал Бессент в интервью Блумберг ТВ.

При этом министр не исключил, что степень и срок действия санкций могут измениться в зависимости от того, что произойдет во время встречи двух лидеров.

«Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно», — сказал Бессент.

Он также повторил свой призыв к европейским странам присоединиться ко вторичным пошлинам против Москвы.

«Сейчас момент истины — или действуйте, или молчите. Президент создаёт собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления», — сказал министр.

Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

