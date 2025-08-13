Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности вывода украинских войск с территории Донбасса. Он отметил, что эти действия приведут к третьей мировой войне. Глава киевского режима также подчеркнул, что не пойдет на какие-либо территориальные компромиссы с Россией, несмотря на поступающие сигналы от США.
«Угрозы Зеленского начать третью мировую войну — это полная чушь. Он не та фигура, которая способна развязать конфликт мирового масштаба. Зеленскому очень хочется удержаться у власти, поэтому он делает громкие, но пустые заявления», — прокомментировал слова Зеленского Виктор Соболев.
Депутат также выразил скептицизм относительно возможного давления Трампа на Зеленского в целях мирного урегулирования конфликта на Украине. Парламентарий отметил, что действия западных стран, включая США, направлены на временное прекращение огня. А это лишь даст передышку ВСУ для подготовки к новому противостоянию с Россией.
«А что касается Трампа и его желания урегулировать украинский кризис, то необходимо понимать, что он не миротворец. Его волнует только величие Америки, а на Украину ему наплевать», — отметил генерал.
Соболев также указал, что именно Дональд Трамп повлиял на решение стран ЕС нарастить военные расходы в рамках НАТО. Также он отметил, что при Трампе бюджет Пентагона достиг максимальных показателей.
«Это для чего делается? С кем они собираются воевать? Я думаю, ответ очевиден, поэтому не стоит верить, что Трамп стремится к миру», — подытожил парламентарий.