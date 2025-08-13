Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности вывода украинских войск с территории Донбасса. Он отметил, что эти действия приведут к третьей мировой войне. Глава киевского режима также подчеркнул, что не пойдет на какие-либо территориальные компромиссы с Россией, несмотря на поступающие сигналы от США.