На Урале разработают единый стандарт поддержки студенческих семей

В Свердловской области намерены разработать единый стандарт семейной политики. В его основе будут успешные ситуации, касающиеся поддержки студенческих семей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
— В Уральском федеральном университете предусмотрены меры прямой материальной поддержки студентов. Студентам, вступающим в брак, однократно выплачивается 10 тысяч рублей. При рождении ребенка — порядка 17 тысяч, — передает ведомство. — За первый и второй кварталы 2025 года на выплаты университет направил более 1,7 миллиона рублей.
Семейные студенты в возрасте до 35 лет могут по запросу получить психологическую поддержку. Также планируется открыть комнаты матери и ребенка в УрФУ.
Студентам Уральского государственного медуниверситета в новом учебном году выплатят матпомощь 25 тысяч рублей при рождении ребенка и при заключении брака. Дважды в год студенты с детьми, не достигшими восьмилетнего возраста, будут получать финансовую поддержку. Студенческим семьям, в которых появится новорожденный, УГМУ вручат подарочный набор.