На Урале разработают единый стандарт поддержки студенческих семей

Студентам Уральского государственного медуниверситета в новом учебном году выплатят матпомощь 25 тысяч рублей при рождении ребенка и при заключении брака. Дважды в год студенты с детьми, не достигшими восьмилетнего возраста, будут получать финансовую поддержку. Студенческим семьям, в которых появится новорожденный, УГМУ вручат подарочный набор.