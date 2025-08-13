Политолог оценил вероятность отказа Трампа от помощи Киеву после переговоров

Эксперт обратил внимание на то, что сейчас Вашингтон уже сократил военную помощь ВСУ до минимального уровня. Он не исключил, что по итогам саммита на Аляске президент США полностью делегирует отправку военных пакетов Киеву европейцам, которые уже и так обеспечивают поставки вооружения на 80−90%, пишет «Лента.ру».
По мнению политолога, Дональд Трамп может отказаться от снабжения оружием Киева в качестве уступки Москве, чтобы получить согласие на какую-то свою инициативу по урегулированию украинского кризиса.
Малек Дудаков уверен, что американский президент будет принимать решения относительно военной поддержки Киева на переговорах с Владимиром Путиным без учета ситуации на Украине. Гораздо более важным для него является истощение арсеналов Пентагона. Политолог отметил, что у Трампа есть заинтересованность заключить с Кремлем договор об освоении ресурсов в Арктике. «Ну и в целом он полагает, что конфронтация с Россией невыгодна для США», — резюмировал Дудаков.
Ранее депутат Верховной рады Украины Леся Забуранная заявила, что самым негативным исходом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа станет согласие последнего «заморозить» военную помощь Украине. Не устроит Киев, по словам парламентария, и уступка территорий без согласия украинской власти.