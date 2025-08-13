Политолог оценил вероятность отказа Трампа от помощи Киеву после переговоров

Малек Дудаков уверен, что американский президент будет принимать решения относительно военной поддержки Киева на переговорах с Владимиром Путиным без учета ситуации на Украине. Гораздо более важным для него является истощение арсеналов Пентагона. Политолог отметил, что у Трампа есть заинтересованность заключить с Кремлем договор об освоении ресурсов в Арктике. «Ну и в целом он полагает, что конфронтация с Россией невыгодна для США», — резюмировал Дудаков.