Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главой одного из районов Башкирии стала Лира Терегулова

Куюргазинский район Башкирии возглавила Лира Терегулова.

Источник: Комсомольская правда

Лира Терегулова стала главой Куюргазинского района Башкирии. Единогласное решение по её назначению приняли местные депутаты. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Лира Терегулова ранее была исполняющей обязанности замглавы по социальным вопросам. До этого работала начальником отдела дополнительного образования и воспитания в Минобразования Башкирии. Чиновница стала уже седьмой по счету женщиной в Башкирии, ставшей главой района.

Предыдущим главой администрации Куюргазинского района был Юлай Ильясов. Он покинул должность в начале июля после шести лет работы.