Главой одного из районов Башкирии стала Лира Терегулова

Лира Терегулова стала главой Куюргазинского района Башкирии. Единогласное решение по её назначению приняли местные депутаты. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
Лира Терегулова ранее была исполняющей обязанности замглавы по социальным вопросам. До этого работала начальником отдела дополнительного образования и воспитания в Минобразования Башкирии. Чиновница стала уже седьмой по счету женщиной в Башкирии, ставшей главой района.
Предыдущим главой администрации Куюргазинского района был Юлай Ильясов. Он покинул должность в начале июля после шести лет работы.