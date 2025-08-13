Главой одного из районов Башкирии стала Лира Терегулова

Лира Терегулова ранее была исполняющей обязанности замглавы по социальным вопросам. До этого работала начальником отдела дополнительного образования и воспитания в Минобразования Башкирии. Чиновница стала уже седьмой по счету женщиной в Башкирии, ставшей главой района.