Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил градообразующие предприятия Армавира и провел встречу с горожанами.

— Мы неоднократно говорили о том, что размещать новые промышленные предприятия необходимо на базе заброшенных или неэффективно используемых площадок с готовой инфраструктурой. Эти территории нужно не застраивать, а возрождать и модернизировать, производить товары с высокой добавленной стоимостью. Для этого в регионе созданы все условия, работают различные программы господдержки. Производственная компания — пример реализации такого подхода. Вы наладили выпуск алюминиевой посуды, став одним из крупнейших производителей в стране. В непростых экономических условиях всего за два года запустили строительство второго завода, где будете выпускать изделия из жаропрочного стекла. Благодаря вашей настойчивости в ближайшее время появится уникальное для страны импортозамещающее производство, которое покроет до пятидесяти процентов российского рынка. Всегда рады помогать компаниям, которые умеют добиваться такого результата, — сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к руководству предприятия.