Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил градообразующие предприятия Армавира и провел встречу с горожанами.

Он отметил, что это один из основных промышленных муниципалитетов края. В последние годы здесь активно возрождают заводы, создают один из девяти промпарков Кубани, аккредитованных Минпромторгом России. Работает первый в крае промтехнопарк. Муниципалитет большой: в нем проживает почти 204 тысячи человек.
По показателям комплексной оценки социально-экономического развития Армавир в 2024 году занял третье место в регионе. Экономика муниципалитета формирует 2,6 процента краевого объема базовых отраслей, или более 182 миллиардов рублей. Темпы роста составили 193,8 процента, что превышает среднекраевой показатель.
Очередь за второй.
Вениамин Кондратьев посетил одно из крупнейших предприятий муниципалитета. Производство литой алюминиевой посуды выросло на мощностях предприятия по заготовке лома.
— Мы неоднократно говорили о том, что размещать новые промышленные предприятия необходимо на базе заброшенных или неэффективно используемых площадок с готовой инфраструктурой. Эти территории нужно не застраивать, а возрождать и модернизировать, производить товары с высокой добавленной стоимостью. Для этого в регионе созданы все условия, работают различные программы господдержки. Производственная компания — пример реализации такого подхода. Вы наладили выпуск алюминиевой посуды, став одним из крупнейших производителей в стране. В непростых экономических условиях всего за два года запустили строительство второго завода, где будете выпускать изделия из жаропрочного стекла. Благодаря вашей настойчивости в ближайшее время появится уникальное для страны импортозамещающее производство, которое покроет до пятидесяти процентов российского рынка. Всегда рады помогать компаниям, которые умеют добиваться такого результата, — сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к руководству предприятия.
В рамках профильных региональных программ и льготных займов краевого Фонда развития промышленности предприятие получило более 466 миллионов рублей. Директор предприятия поблагодарил Вениамина Кондратьева за оказанную поддержку.
Сейчас на предприятии проводят пусконаладочные работы на второй очереди завода, подгоняют оборудование. Всё это стало возможным благодаря тем программам, которые существуют в России и регионе.
Было сказано, что запуск единственного в стране завода по выпуску изделий из жаропрочного стекла позволит ежегодно изготавливать свыше 3,7 миллиона стеклянных крышек, а также стеклянной посуды для микроволновых печей и духовок.
Во время рабочей поездки Вениамин Кондратьев посетил также производство комплектующих для монтажа систем отопления, а также завод, выпускающий авто- и бытовую химию.
Компания по изготовлению устройств для систем отопления и водоснабжения в 2023 году наладила выпуск электрических полотенцесушителей, в 2024-м — бойлеров объемом восемьсот литров. Сейчас предприятие готовит к открытию новый цех: производство водонагревателей объемом тысяча литров, которые не производят в стране. Они востребованы объектами туризма и предприятиями пищевой промышленности.
— Уход с рынка иностранных организаций и введенные санкции — время возможностей для наших компаний, готовых к нестандартным решениям. Последние несколько лет вы ежегодно расширяете ассортимент продукции, который ничем не уступает импортным аналогам, а теперь станете одним из немногих предприятий в стране, кто начнет выпускать уникальные бойлеры на тысячу литров. Несмотря на все сложности, вы не стоите на месте — активно занимаете внутренний рынок нашей, кубанской продукцией и ищите выходы на международные площадки, — обращаясь к руководству предприятия, отметил Вениамин Кондратьев.
Было озвучено, что станок для изготовления столь габаритной техники на заводе собрали сами. Здесь выпускают теплообменники и комплектующие к ним, полимерные люки. В 2025 году продукция завода победила в краевом конкурсе в области качества.
Современное, конкурентоспособное.
В Северной промышленной зоне города Вениамин Кондратьев также посетил завод, который специализируется на выпуске антифризов, смазочных масел, омывающих и охлаждающих жидкостей для автомобилей. Несколько лет назад компания начала развивать новое направление: производство бытовой химии, в том числе чистящих и моющих средств. Также здесь создают собственную упаковочную тару, что позволяет снижать себестоимость продукции.
Вениамин Кондратьев отметил, что постоянное расширение производства, выпуск новой продукции, а также собственной тары — важное конкурентное преимущество и грамотный подход к развитию предприятия.
Моторные масла поставляются не только в города и районы Краснодарского края, но и почти во все регионы России, а также за рубеж: в Армению, Грузию, Казахстан. Всего компания выпускает девяносто наименований продукции. На предприятии налажен многоуровневый контроль качества: от сырья до готовой продукции — всё проверяют в лаборатории.
Похвальное лидерство.
Губернатор встретился с активом жителей города. В мероприятии участвовали также его заместители, руководители профильных ведомств и представители местной администрации.
— Армавир — сильный промышленный центр Краснодарского края, продолжающий свое развитие даже несмотря на непростое время. Компании города наращивают производства и выпускают уникальную продукцию, которой не было еще пару лет назад. По итогам 2024 года Армавир занял третье место в регионе по социально-экономическому развитию. Темп роста крупных и средних предприятий составил сто двадцать процентов. Но для меня главное, чтобы за этими цифрами стояло улучшение качества жизни людей, строительство новых социальных объектов, прокладка дорог, создание парков и скверов. На эти цели в 2025 году из краевого бюджета Армавиру дополнительно выделили пять миллиардов рублей. Это серьезная поддержка, и с ней должны приходить реальные изменения, — сказал Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что основная задача встречи с активом — понять, как сами люди оценивают уровень и качество жизни в городе и на что власти нужно обратить особое внимание.
Первый заместитель Губернатора Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что экономика Армавира формирует 2,6 процента краевого объема базовых отраслей.
— В прошлом году наиболее значимый рост продемонстрировала промышленность: в 2,8 раза. Армавир вышел в лидеры в участии в госпрограммах. Поднялся с двадцать седьмого на двенадцатое место по уровню жизни населения. В этом году необходимо обеспечить рост в строительстве, транспортировке и хранении. Выстроена грамотная бюджетная политика, отсутствуют долговые обязательства. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за последние три года выросли в 1,7 раза и за 2024 год составили почти восемь миллиардов рублей, — сказал Игорь Галась.
В свою очередь заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Руппель отметил, что последние два года город ставит исторические рекорды по объемам инвестиций: в 2023 году — 4,2 миллиарда рублей, в 2024-м — более шести миллиардов рублей с темпом роста 143,4 процента.
— За первый квартал 2025 года привлечено почти 882 миллиона рублей — это 13,5 процента от объема инвестиций всего Восточного экономического округа. За полтора года реализовано одиннадцать проектов, заключено семнадцать новых соглашений. Сейчас на активной стадии сорок семь проектов на 105,5 миллиарда рублей. По линии востребованности краевых фондов поддержки бизнеса Армавир традиционно занимает первые места в округе, — сказал Александр Руппель.
О развитии социальной сферы рассказала заместитель Губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Она сообщила, что за последние годы в здравоохранении произошли серьезные изменения.
— Созданы центры онкологии и сосудистой терапии. Планируется открытие пульмонологического центра. Установлено 126 единиц медтехники, приобретено двадцать три автомобиля. Активно идет ремонт в онкодиспансере и травматологическом центре. За счет средств краевого бюджета будет строиться поликлиника. Это позволит повысить качество первичной медпомощи. Для решения проблемы с кадрами приобрели тринадцать квартир для врачей, планируем еще семь, — сказала Анна Минькова.
В Армавире построено четыре школы и два детских сада. Казачья школа включена в программу капремонта. Еще четыре — возводятся. В городе высокая доля учащихся во вторую смену: более тридцати процентов. Новые школы должны решить эту проблему и освободить время во второй половине дня для дополнительного образования.
Откровенный диалог.
В Армавире на встрече с активом города Вениамин Кондратьев ответил на многочисленные вопросы местных жителей.
Проблемный вопрос подняла жительница улицы Краснофлотской: она пожаловалась Вениамину Кондратьеву на перебои с электричеством, которые случаются каждое лето.
— Электричество, от которого зависит и стабильная работа предприятий, и комфорт в домах жителей, — вопрос чувствительный для населения. И он требует решения. На краевом совещании, посвященном этой теме, я уже обозначил свою позицию: люди, которые исправно оплачивают счета, не должны страдать из-за того, что изношенная инфраструктура не выдерживает пиков потребления, — сказал Вениамин Кондратьев.
Его заместитель Евгений Пергун сообщил о том, что энергетические компании до конца текущего года заменят пять подстанций и четырнадцать километров линий электропередачи.
— Всего же на период с 2025 по 2029 год в рамках инвестиционных программ запланирован ввод новых мощностей объемом 1,8 мегавольт-ампера и пятидесяти восьми километров линий электропередачи суммарной стоимостью два миллиарда рублей. Это позволит снизить процент износа электрических сетей в городе. Сейчас он составляет около шестидесяти трех процентов, — сказал Евгений Пергун.
Еще один вопрос жителей микрорайона Черемушки касался освещения на улице имени Каспарова. Губернатор поручил спроектировать и смонтировать новую линию до конца текущего года.
На встрече с активом города Вениамин Кондратьев обсудил с жителями также вопросы возведения спортивных и социальных объектов.
Местная жительница Людмила Ветрова поблагодарила Губернатора Краснодарского края за открытие центров единоборств, а также за решение начать строить дворцы гимнастических видов спорта. Она попросила его рассмотреть возможность открытия в них залов для акробатики.
— Мы уделяем большое внимание развитию самбо в регионе — национального вида спорта. Это часть культуры и нашей спортивной идентичности. Поэтому открываем во всех муниципалитетах центры единоборств. Второй ключевой вид для России — гимнастика, в которой у нас также есть сильные традиции и высокий потенциал. Мы не стоим на месте и постоянно расширяем инфраструктуру. Теперь будем строить и центры гимнастики по всему краю. Поддерживаю ваше предложение. Новый объект в Армавире возведем с залом для занятий акробатикой, — сказал Вениамин Кондратьев.
Уже подобран участок в Северном микрорайоне площадью девять тысяч квадратных метров. Идет предпроектная работа.
Было сказано и о плохом состоянии спортплощадки в Северном микрорайоне. Площадка требует обновления. Предстоит поменять резиновое покрытие, установить новое основание, ограждение и уличные тренажеры. Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать площадку в следующем году.