СМИ раскрыли, при каком условии ЕС смягчит санкции против России

Собеседники Sky News из правительства Италии рассказали, что Рим планирует добиться участия европейских политиков во встрече президентов России и США на Аляске. Итальянские дипломаты аргументируют свое требование о присутствии на переговорах тем, что европейские страны по распоряжению Дональда Трампа нарастили военные расходы, поэтому вправе принимать решения по украинскому вопросу. В Италии считают, что США и Европа обязаны предоставить Киеву гарантии безопасности и обеспечить экономическую и военную помощь.