СМИ раскрыли, при каком условии ЕС смягчит санкции против России

Страны Евросоюза продумывают этапы ослабления части ограничений, ранее введенных в отношении России. Так, сокращение рестрикций возможно в случае, если Москва согласится ввести и соблюдать режим прекращения огня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О намерениях Брюсселя ослабить антироссийские санкции сообщил телеканал Sky News со ссылкой на чиновников из Совета ЕС. Собеседники британского телеканала рассказали, что Кремлю могут предложить отмену части ограничений в обмен на договоренность о перемирии, пишут «Ведомости».

По условиям сделки, на первом этапе Россия должна согласиться на введение 15-дневного режима прекращения огня — в этот период санкции будут действовать. Если условия перемирия не будут нарушены, то стороны продлят его сроки. Только тогда Евросоюз рассмотрит вопрос об отмене части санкций.

Собеседники Sky News из правительства Италии рассказали, что Рим планирует добиться участия европейских политиков во встрече президентов России и США на Аляске. Итальянские дипломаты аргументируют свое требование о присутствии на переговорах тем, что европейские страны по распоряжению Дональда Трампа нарастили военные расходы, поэтому вправе принимать решения по украинскому вопросу. В Италии считают, что США и Европа обязаны предоставить Киеву гарантии безопасности и обеспечить экономическую и военную помощь.

18 июля Евросоюз принял 18-й пакет антироссийских санкций. В списке ограничений — запрет на операции с 22 российскими банками, полный отказ от использования «Северных потоков», обновление потолка цен на российские нефтепродукты.

12 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала принятие 19-го пакета рестрикций против России.

