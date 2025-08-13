Врио губернатора Ростовской области стал наставником для двух бойцов СВО

В Ростовской области определили наставников для 65 человек в рамках кадровой программы «Герои Дона». Среди тех, кто будет делиться своим опытом с участниками и ветеранами СВО врио губернатора региона Юрий Слюсарь, сообщают донские власти.
Глава региона взял шефство над двумя участниками программы. Первый — гвардии капитан Константин Харченко, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. М. Маргелова. Бывший командир разведывательного подразделения, а сейчас старший офицер отдела комплектования, награжденный орденом Мужества и боевыми медалями.
Второй подопечный Юрия Слюсаря — лейтенант Михаил Шевцов, выпускник ДГТУ. Принимал участие в СВО в 2022—2023 годах. Под командованием командира группы взял ключевой рубеж. Имеет два ранения, одно из которых привело к ампутации. Сейчас работает на «Роствертоле», был удостоен ордена Мужества.
— Свою роль как наставника вижу в том, чтобы выступить проводником, помочь нашим защитникам успешно вернуться в мирную жизнь, получить необходимые знания, построить карьеру. Главное — человеческое участие и поддержка, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В числе других наставников — чиновники и руководители крупных предприятий. Программа «Герои Дона», стартовавшая в феврале по аналогии с президентским проектом «Время героев», охватит 105 участников. В течение года они пройдут обучение в РАНХиГС по основам государственного и муниципального управления.