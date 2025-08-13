Ричмонд
Депутат Заварзин: Россия ответит на провокации Прибалтики

Депутат Госдумы Виктор Заварзин в интервью NEWS.ru предупредил о возможных жестких ответных мерах со стороны России в случае провокационных действий прибалтийских государств. Ранее бывший латвийский депутат Европарламента Андрей Мамыкин сообщил, что накануне встречи Путина и Трампа возможны военные провокации в Псковской и Смоленской областях.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, на фоне переговоров Путина с Трампом прибалты готовят различного рода провокации. Они, безусловно, хотят что-то сотворить и прессу нагнать, пожертвовать даже своими людьми, все списать на нас», — рассказал Заварзин NEWS.ru.

Парламентарий высказал уверенность, что провокации не будут осуществлены. Он также подчеркнул готовность России к принятию самых жестких ответных мер по всем направлениям.

Ранее политолог Александр Камкин рассказал, что Украина и ее союзники могут решиться на срыв переговоров Путина и Трампа на Аляске. В качестве мест возможных провокаций эксперт назвал Балтийское море, а также территории Брянской и Курской областей.

