Украина может пойти на невыгодную сделку с Россией, пишет Bloomberg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украине, возможно, придется принять невыгодную для себя сделку по урегулированию конфликта из-за зависимости от помощи стран Запада, говорится в статье колумниста агентства Блумберг.
«Украина сталкивается с последствиями зависимости от зарубежной помощи — будь то оружие, политическая поддержка или (американская система спутниковой связи — ред.) Starlink. Такая зависимость означает, что у Владимира Зеленского может по сути не оказаться другого выбора, как принять невыгодную сделку, которая может включать обмен территориями на фоне сокращения помощи», — пишет колумнист агентства.
В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер подтвердил визит Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого состоится конференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США Дональда Трампа. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой «коалиции желающих», которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.