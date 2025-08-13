В Латвии предложили запретить нерегулярные автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в прошлом году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей не посещать РФ. В 2024 году в среднем почти 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около 1 тыс.