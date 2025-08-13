Ричмонд
В Латвии предложили запретить нерегулярные автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Министерство сообщения Латвии предложило с 15 октября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Речь идет о разовых групповых поездках по заранее запланированному маршруту — например, на экскурсии или спортивные мероприятия, сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.

Источник: Reuters

«Министерство сообщения в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией, консультируясь с МВД, обобщило данные, которые показывают рост числа пассажиров в автобусных перевозках в Белоруссию и Россию. Такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, который предусматривает ограничения», — приводит портал слова министра сообщения балтийской республики Атиса Швинки.

В случае одобрения инициативы кабмином Госогранохрана Латвии не будет позволять нерегулярным пассажирским перевозчикам пересекать латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу в пунктах пропуска «Гребнево» (с российской стороны — «Убылинка»), «Терехово» («Бурачки») и «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»). Одновременно предполагается, что будут сохранены минимальные возможности для регулярных пассажирских перевозок с использованием автобусов, которые организованы в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями и национальными правовыми актами республики.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в прошлом году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей не посещать РФ. В 2024 году в среднем почти 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около 1 тыс.