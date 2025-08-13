Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина готова обсуждать вопрос территорий, заявил Мерц

Украина готова обсуждать вопрос обмена территорий, но отправной точкой должна стать нынешняя линия фронта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам переговоров европейских лидеров с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Также Мерц заявил, что лидеры ЕС настаивали на том, что сначала нужно объявить перемирие, а затем уже подписывать соглашение. Канцлер ФРГ добавил, что «надежда на мир есть».

«Основополагающие интересы безопасности Европы и Украины должны быть защищены на Аляске. Именно это послание мы, европейцы, сегодня направили президенту США Дональду Трампу», — сказал он по итогам переговоров.

Напомним, европейские лидеры и Зеленский инициировали переговоры с Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным. Президенты РФ и США проведут саммит 15 августа в Анкоридже на Аляске. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше