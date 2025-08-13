МИД РФ: территориальное устройство России закреплено в Конституции

В МИД РФ заявили, что обмен землями с Киевом и даже его обсуждение на саммите России и США на Аляске невозможно, так как территориальное устройство страны закреплено в Конституции. Ранее Дональд Трамп говорил, что в рамках урегулирования конфликта обе стороны должны будут пойти на уступки, и обещал, что Вашингтон постарается вернуть Украине территории. Владимир Зеленский при этом также отвергал возможность обмена — однако, по данным СМИ, уже передумал.