МИД РФ: Кишинев раскручивает антироссийскую истерию на фоне выборов в парламент

Он отметил, что на сайте ЦИК Молдовы, где граждане сейчас проходят предварительную регистрацию для голосования за рубежом, и по состоянию на 11 августа, там зарегистрировались 14 158 человек, 12 067 (85%) из которых — избиратели, проживающие в России. Для сравнения Фадеев отметил, что в Италии, где формируется 73 участка, намерение проголосовать обозначили 268 человек, а в Германии на 36 участков — 269 человек.