МИД РФ: Кишинев раскручивает антироссийскую истерию на фоне выборов в парламент

По его словам, одно из таких средств — подавление инакомыслия и преследование оппозиционных политиков. В частности, он привел в пример приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул.
Молдова распространяет в республике атмосферу страха перед мнимой российской угрозой, в которую, к слову, никто не верит. И буквально на корню уничтожает в стране остатки демократии. Такая политика ведет только к дальнейшей поляризации общества, подрыву внутриполитической стабильности. Это очень странно. Впрочем, интересы Молдовы и ее народа всегда были для нынешних властей чем-то второстепенным.
Он также отметил, что официальный Кишинев «цинично занимается сегрегацией своей же диаспоры», намереваясь открыть в России лишь два участка для голосования на парламентских выборах.
Проживающие в России молдавские граждане продолжают бороться за свои права. Ранее мы уже обращали внимание на то, что объединение молдавских граждан в России передали петицию в посольство Молдовы в Москве с просьбой увеличить количество участков. Знаем также, что ряд молдавских объединений диаспоры из ЕС и России направили открытое письмо в адрес профильных международных структур.
Он отметил, что на сайте ЦИК Молдовы, где граждане сейчас проходят предварительную регистрацию для голосования за рубежом, и по состоянию на 11 августа, там зарегистрировались 14 158 человек, 12 067 (85%) из которых — избиратели, проживающие в России. Для сравнения Фадеев отметил, что в Италии, где формируется 73 участка, намерение проголосовать обозначили 268 человек, а в Германии на 36 участков — 269 человек.